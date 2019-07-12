Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов, по версии следствия, получил от директора департамента по работе с госструктурами компании «Техносерв» Алексея Копейкина взятку в размере 4,4 млн рублей. Об этом заявил следователь в Басманном суде Москвы, который рассматривает ходатайство об аресте чиновника, сообщает РБК .

«В период с 28 апреля 2017 года по 17 января 2019 года получил от неустановленных лиц из числа сотрудников компании «Техносерв» взятку за совершение действий в пользу этих лиц в размере не менее 4,4 миллиона рублей», — сказал следователь.

Алексея Иванова задержали 10 июля, через два дня после проведенных обысков в компаниях-подрядчиках «Техносерв» и Redsys, в одной из которых он работал.

При задержании Иванов написал явку с повинной, где признал обстоятельства и механизм совершенного преступления.

«Я всю жизнь служил стране, принимал участие в создании ГАС «Выборы» и системы выдачи заграничных паспортов нового поколения. Я искренне раскаиваюсь в том, что сделал», — сказал Иванов и попросил назначить ему более мягкую меру пресечения из-за тяжелого состояния родителей и болезни жены.

«Он раскаялся и дал признательные показания, где изобличил самого себя и других лиц», — сообщил прокурор и заявил, что Иванову можно назначить меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что Алексей Иванов мог быть руководителем как минимум 17 коммерческих организаций и не менее чем в десяти из них выступать бенефициаром.