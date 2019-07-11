Совместная рабочая группа Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА) и Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) при участии ЦБ разработала и в течение недели представит внутренний стандарт, который устанавливает требования к продажам, сообщают «Известия» . В частности, предполагаются введение паспорта финансового продукта, а также запрет для консультантов давать рекомендации и замалчивать риски при вложениях в него.

Документ разработан в рамках противодействия мисселингу, борьбу с которым Центробанк проводит в рамках поведенческого надзора. Речь о регулировании отношений финансовых институтов и их клиентов, жалобы которых используются для анализа и противодействия недобросовестным практикам продавцов продуктов и услуг. Подразумевается продажа одних финансовых продуктов под видом других.

«Логика продавцов предельно ясна: они получают дополнительные комиссии, выступая агентами страховых и управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов. А консультанты банков получают бонусы за подобные продажи. Поэтому сотрудники кредитных организаций нацелены продавать много и активно», — рассказала «Известиям» первый вице-президент СРО НФА Ольга Крючкова. По ее словам, эта проблема затрагивает каждого десятого клиента банков и примерно 90% жалоб потребителей в ЦБ на кредитные организации связано именно с мисселингом. Искоренить это явление достаточно сложно, говорит представитель НФА, поскольку культура продажи финансовых продуктов в нашей стране только развивается.

В документе определен перечень сложных для понимания потребителя финансовых продуктов. Одно из основных требований при их предложении физическому лицу — обязанность профучастника предоставлять паспорт финансового инструмента, где должны быть указаны все данные о продукте, информация о его характеристиках, рисках и необходимых расходах.

Паспорт сложного финансового продукта разрабатывается эмитентом, который обязан актуализировать информацию на протяжении всего времени его предложения.

Кроме того, стандарт предполагает, что при продаже продукта сотрудник не должен преподносить это как инвестиционную консультацию. Ему предписывается избегать комментариев, суждений, оценок, советов, указывающих на соответствие предлагаемых финансовых продуктов интересам клиента. Напротив, консультант обязан пояснить клиенту, что инструмент ему может не подойти.

Регулятор и представители СРО ожидают, что внедрение стандартов позволит снизить градус раздражения потребителей финансовых услуг. Более того, как полагают в Центробанке, уже принятые меры начали приносить плоды.

«С февраля 2019 года мы стали выделять в отдельную категорию жалобы, связанные с проблемой мисселинга. За февраль–июнь в Банк России поступило более 1,7 тыс. обращений по данной тематике. В июне по сравнению с маем число таких жалоб сократилось на 13,6%. Такая динамика связана с внедрением стандартов продаж продуктов и услуг на финансовом рынке и проводимой регулятором работой в рамках поведенческого надзора», — рассказали в пресс-службе Центробанка.

Изменения наблюдают и на страховом рынке, где уже действуют стандарты по продаже продуктов. Как сообщили в НФА, при подготовке своего документа они советовались с Всероссийским союзом страховщиков (ВСС).

«В I квартале 2019 года общие сборы по страхованию жизни снизились почти на 8%, до 84,9 млрд рублей (92,2 млрд рублей за аналогичный период в 2018 году). Одной из причин стало принятие мер для решения проблемы мисселинга: в этом году ВСС выпустил стандарты для участников рынка, а с 1 апреля 2019 года вступили в силу указания ЦБ РФ, касающиеся стандарта продаж ИСЖ», — отметил президент ВСС Игорь Юргенс.

Выполнение стандартов — не только проявление доброй воли. Неисполнение чревато для участников рынка наказанием.

«За исполнением стандарта будет следить Служба контроля ассоциации, — пояснила Ольга Крючкова. — В зависимости от нарушений на профучастника могут быть наложены штрафные санкции. Также выявлением случаев мисселинга занимается Служба по защите прав потребителей при Банке России. Она может оштрафовать или вынести предписание об устранении нарушений. Нарушение может быть выявлено как на основании жалобы клиента, так и в ходе плановой проверки».

Если нарушения будут регулярными, то СРО может исключить участника из своих рядов, что несет лицензионный риск.