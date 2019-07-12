Иностранные правительства получили от России за пять месяцев 2019 года 79 млрд рублей в виде бюджетного кредита, а программа выдачи межгосударственных кредитов расширилась с 236 млрд, как предполагалось в начале года, до 293 млрд рублей, следует из из данных Федерального казначейства и поправок в бюджет к 1 июня. Об этом пишут «Известия» .

За этот же период зарубежные заемщики погасили перед нашей страной свои обязательства на 66 млрд. За весь прошлый год Россией было выдано 203 млрд, за 2017-й — 199 млрд рублей. Изначально программа межгосударственных займов предусматривала выдачу 236 млрд рублей в 2019 году, однако в I квартале она расширилась до 293 млрд рублей, следует из поправок к бюджету 2019 года. Замминистра финансов Сергей Сторчак на просьбу «Известий» уточнить, какие страны получили финансирование, каковы цели кредитов и уровень ставок, ответил, что у него «нет полномочий комментирования отношений с нашими заемщиками». В пресс-службе Минфина ответили аналогично.

Опрошенные «Известиями» аналитики уверены, что Россия дала в долг странам из дальнего зарубежья, поскольку кредиты ближайшим соседям как правило анонсируются. Кроме этого, они предположили, что весь запланированный на год объем выдачи предназначается для одной, максимум двух стран. Такую точку зрения высказали замдиректора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов, аналитики Тимур Нигматуллин из «Открытие Брокер», Роман Блинов из Международного финансового центра и Алексей Калачев из «Финама».

Свою позицию они аргументируют тем, что деньги заемщикам, судя по данным Казначейства, равномерно выдаются в течение года. Так, в первом квартале Россия профинансировала иностранные правительства на 56 млрд рублей, что составляет ровно четверть от запланированной на тот момент программы межгосударственного кредитования: примерно 1 млрд долларов из 4 млрд долларов, пояснил «Известиям» Алексей Калачев.

Также, согласно поправкам в бюджет, годовой объем займов расширяется на 56 млрд рублей, то есть на аналогичную сумму, добавил Тимур Нигматуллин. По его словам, все это позволяет сделать вывод, что программа на 2019 год — это фактически кредитная линия на 293 млрд рублей, состоящая из пяти равных траншей по 56 млрд, резюмировал он.

По мнению аналитиков, заемщиками могут быть крупные развивающиеся экономики, информация о кредитных отношениях с которыми появлялась в последние годы в публичном пространстве.

Из просочившихся прямых или косвенных заявлений о выдаче займов в последние несколько лет фигурируют такие страны, как Иран, Индия и Турция.

В начале года было объявлено о том, что иранский парламент одобрил получение 5 млрд долларов от российского правительства в виде кредита на строительство инфраструктуры, прежде всего в области атомной энергетики, передавали местные новостные агентства. В 2015 году глава Минэнерго Александр Новак в ходе визита в Тегеран заявил, что согласованы совместные проекты примерно на 40 млрд долларов.

О планах профинансировать индийское правительство на 4,2 млрд долларов объявлял на ПМЭФ 2017 года министр финансов Антон Силуанов. По его словам, деньги предназначались для строительства пятого и шестого блоков АЭС «Куданкулам» в штате Тамилнад.

Выдача межправительственного кредита Турции была анонсирована в декабре 2017 года. Тогда был заключен договор на поставку четырех дивизионов российских зенитно-ракетных комплексов на 2,5 млрд долларов. 55% этой суммы должен был покрыть займ из российского бюджета, говорил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Кроме этого, потенциальным российским заемщиком могла стать Венесуэла, предполагают аналитики. На это косвенно указывают также сообщения СМИ, считают Роман Блинов и Алесей Калачев. В начале года Россия предложила Венесуэле неформальный план по оздоровлению экономики страны, заявлял ранее Сергей Сторчак.