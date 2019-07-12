Палата представителей конгресса одобрила в четверг поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, предусматривающую введение ограничительных мер по российскому суверенному долгу из-за приписываемого России вмешательства в американский избирательный процесс.



Поправка была предложена демократами от штата Калифорния Брэдом Шерманом и Максин Уотерс. «Эта поправка подразумевает настоящие, серьезные санкции против российского государства и предусматривает, что ни один гражданин США не сможет совершать новые сделки с российским суверенным долгом. Она предусматривает и механизм для снятия этих санкций, если администрация [США] придет к выводу, что Россия может не вмешиваться в американские выборы по крайней мере в ходе одного избирательного цикла, и если Конгресс согласится с этим выводом», — заявил Шерман. «Нам нужен серьезный механизм, чтобы наказать Россию за то, что она сделала с нашими предыдущими выборами, и сдерживать ее от вмешательства в будущие выборы», — утверждал он.

Сам проект оборонного бюджета, в который была включена поправка, палате представителей еще только предстоит одобрить. Если законопроект будет утвержден нижней палатой конгресса, поправка должна будет пройти через процедуру согласования законодателями обеих палат, прежде чем проект оборонного бюджета уже в новой версии отправится на подпись президенту США Дональду Трампу.

В распространенном во вторник 10-страничном заявлении Белого дома говорилось о том, что Трамп может наложить на законопроект вето. Американское правительство недовольно тем, что контролируемая демократами нижняя палата выделяет Пентагону 733 млрд долларов вместо запрошенных ранее 750 млрд.