В этом году с рынка ОСАГО уйдет от трех до пяти игроков из топ-20, считают 70% страховщиков, остальные полагают, что рынок покинут не более чем две крупные компании, согласно опросу страховщиков компании KPMG, сообщают «Ведомости» .

По мнению руководителя практики по работе со страховыми компаниями KPMG в России и СНГ Юлии Темкиной, несмотря на ожидания по снижению убыточности в ОСАГО после либерализации, ряд игроков продолжает нести существенные убытки по этому продукту, в особенности это касается компаний-монолайнеров, для которых продажа полисов ОСАГО – основа портфеля, кроме того, есть тренд на консолидацию рынка, а M&A-активность в секторе может привести к естественному сокращению количества игроков, в том числе в сегменте ОСАГО; по словам представителя Российского союза автостраховщиков (РСА), пока реформа по индивидуализации тарифов не закончена, в некоторых сегментах рынка ОСАГО сохраняются перекосы: одни из них могут быть гораздо более убыточны, чем другие, если страховая компания по каким-то причинам работает в убыточных сегментах этого рынка, то она может терпеть серьезные потери и будет вынуждена уйти с рынка, а оценка количества компаний, которые могут покинуть рынок, зависит от сроков принятия законопроекта об индивидуализации тарифов ОСАГО.

Не всегда информация об уходе игрока с рынка ОСАГО означает полный уход: объединения, реорганизации или продажа портфеля для рынка явления естественные, ОСАГО – один из наиболее сложных видов страхования с точки зрения его прогнозируемости и управляемости из-за того, что это обязательный вид с низкой маржинальностью, поэтому большая концентрация этого вида у страховщика требует тщательного контроля структуры портфеля, говорит руководитель управления страхования ОСАГО ВСК Татьяна Кудрявцева.

Основная причина ухода с рынка ОСАГО – неконтролируемая рентабельность, уход одной-двух компаний с рынка – наиболее реалистичный сценарий: грядут изменения закона, которые могут изменить страховое покрытие, а это еще сильнее ухудшит рентабельностьговорит директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахования» Денис Макаров.

Сейчас, по данным ЦБ, выдавать полисы ОСАГО могут всего 50 страховщиков, на топ-20 приходится более 90% сборов всего рынка.

