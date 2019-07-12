Задержанный заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов подал в отставку с занимаемой должности, он признал вину в получении взятки. Об этом ТАСС в четверг сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.



«Иванов подал в отставку и признал вину в получении взятки в значительном размере (ст. 290 ч. 2 УК РФ). Сейчас он находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке Москвы», — сказал он, не сообщив другой информации об уголовном деле. «Поскольку чиновник признал вину, он рассчитывает, что 12 июля следствие выйдет в суд с ходатайством о его аресте», — добавил ответственный секретарь ОНК.

По словам Мельникова, жалоб на условия содержания у Иванова нет.

В пресс-службе ПФР сообщили, что не владеют данными о том, что замглавы организации подал в отставку. «У нас пока нет такой информации», — сказал собеседник агентства.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Иванов доставлен на допрос в Следственный комитет по делу о взятке.