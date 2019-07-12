Минтруд разработал новый вариант перечня (как правило, вредных) производств, работ и должностей, на которых ограничивается труд женщин, — ведомство представило его на последнем заседании профильной рабочей группы Российской трехсторонней комиссии, сообщает «Коммерсант» . Документ может вступить в силу с 1 января 2021 года.

Новая версия перечня короче предыдущей в четыре с половиной раза — в нее вошли всего 100 пунктов вместо 456. По сравнению с версией 2000 года в новом списке полностью отсутствуют отрасли, включающие слесарные, строительные, монтажные, геологоразведочные работы, производство абразивов, электротехники, химических источников тока, переработку резиновых смесей, нефти, газа и синтетических нефтепродуктов, автомобильный и морской транспорт, гражданскую авиацию.

Как сообщили в Минтруде, главным критерием пересмотра было наличие на производствах факторов, опасных для репродуктивного здоровья женщин, а при создании безопасных условий труда работодатель вправе применять труд женщин без ограничений даже в таких профессиях.

По словам Юлии Островской из Центра социально-трудовых прав, сократить или отменить этот список России еще в 2011 году рекомендовала Международная организация труда, а в 2017 году — Комитет по экономическим, социальным и культурным правам ООН. «Списки запрещенных профессий для женщин есть во многих странах, но в постсоветских странах они самые обширные», — говорит она, отмечая, что пересмотр запретов станет одним из достижений, которые РФ сможет указать в отчете по выполнению требований Конвенции ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин: страна должна представить его организации до 1 ноября этого года.

Возможность пересмотреть перечень запрещенных профессий, по словам управляющего директора управления рынка труда и социального партнерства Российского союза промышленников и предпринимателей Марины Москвиной, связана и с запуском эффективной специальной оценки рабочих мест, благодаря которой они стали безопаснее для сотрудников. Впрочем, по ее словам, хотя работодатели положительно относятся к расширению возможности выбора сотрудников, вряд ли женщины массово будут наниматься на новые рабочие места. Всего по результатам оценки Роструда в РФ насчитывается от 300 тыс. до 2,2 млн вредных рабочих мест.