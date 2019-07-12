Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях заметно снизилась, составив за первую декаду июля около 7,14% против 7,27% за третью декаду июля. Обновленные данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы на сайте ЦБ.

Максимальная ставка по вкладам росла на протяжении более чем полугода (начиная с августа 2018-го). После локального пика в середине марта этого года стал очевиден перелом тренда. Текущий уровень максимальной ставки — самый низкий с конца октября 2018-го (показатель за третью декаду указанного месяца составлял около 7,03%).

Самое низкое за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года) значение максимальной ставки было зафиксировано в первой декаде июня 2018-го — 6,05%.

На пиковой отметке 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года — после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 процентного пункта, до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк , Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Напомним, что, в частности, Сбербанк 8 июля снизил по вкладам в рублях и долларах.

В опубликованном в июне докладе о денежно-кредитной политике Центробанк написал, что до конца года в России можно ожидать постепенного понижения среднерыночных депозитных ставок «по мере возвращения инфляции к целевому уровню и соответствующей коррекции долгосрочных ставок денежного рынка и доходности облигаций». Банк России в середине июня принял решение снизить ключевую ставку впервые с марта 2018-го — на 0,25 п. п. до 7,5% годовых с 17 июня. Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.



Объектом особого внимания ЦБ являются случаи превышения кредитными организациями максимальной ставки топ-10 банков более чем на 2 п. п. (в период с конца декабря 2014 года по конец ноября 2017-го допускалось превышение на более существенную величину — 3,5 п. п.).

Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов (см. значения, установленные в качестве ориентира на июль ).