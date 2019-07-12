Фундаментальные структурные проблемы, а также западные санкции продолжают оставаться сдерживающим фактором для прямых иностранных инвестиций в РФ. Такое заключение содержится в ежегодном отчете госдепартамента об инвестиционном климате в более чем 170 странах мира, о публикации которого американское внешнеполитическое ведомство сообщило в четверг.



«Россия в 2018 году продолжила проводить реформы нормативно-правовой базы, что позволило ей подняться на 31-е место в рейтинге Всемирного банка Doing Business за 2019 год. Однако фундаментальные структурные проблемы в управлении экономикой в сочетании с западными санкциями продолжают сдерживать прямые иностранные инвестиции по всей России», — говорится в документе.

Посвященная России часть отчета датирована 3 июля.

Как утверждает Госдеп, «в частности, российская судебная система остается в значительной степени предвзятой в пользу государства, оставляя инвесторам мало средств защиты в правовых спорах с государством». «Несмотря на продолжающиеся антикоррупционные усилия, высокий уровень коррупции среди официальных лиц усугубляет этот риск», — добавили в ведомстве.