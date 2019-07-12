Рейтинговое агентство Fitch не считает вероятным введение санкций США против российского госдолга и запрет для российских банков проводить операции в долларах. Об этом заявил ТАСС старший директор аналитической группы по суверенным рейтингам Fitch Ratings Эрик Ариспе.

«Согласно нашему базовому сценарию, мы не считаем вероятными санкции США, которые препятствовали бы обслуживанию существующего суверенного долга России. Наш базовый сценарий также не предполагает санкций, которые запрещали бы российским банкам проводить операции в долларах США. Тем не менее текущие санкции и неопределенность, связанная с видом и масштабом будущих санкций, вероятно, продолжат сказываться на перспективах роста», — сказал эксперт.

Он отметил, что низкий государственный долг, фискальные активы и значительные валютные резервы у России означают, что она сможет справиться с санкциями, ограничивающими для иностранных инвесторов владение новым суверенным долгом и осуществление сделок с ним, хотя это приведет к увеличению стоимости привлечения финансирования.

Политика России с более гибким обменным курсом, четкой нацеленностью на инфляционное таргетирование и взвешенной налогово-бюджетной стратегией повысила устойчивость экономики к шокам и помогла сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность, несмотря на возросший риск санкций и снизившийся аппетит инвесторов к активам развивающихся рынков в 2018 году, считает аналитик.

Fitch подтвердило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-» с «позитивным» прогнозом 15 февраля 2019 года. Тогда в агентстве отметили, что риск дальнейших санкций США (включая санкции на суверенный долг) остается высоким и будущая траектория санкционной политики является неопределенной.



Ранее сообщалось, что палата представителей конгресса США одобрила в четверг поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, предусматривающую введение ограничительных мер по российскому суверенному долгу из-за приписываемого России вмешательства в американский избирательный процесс.