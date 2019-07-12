Российский и европейский рынки акций вчера снижались на фоне угасания оптимизма ФРС: Европейские рынки акций вчера снижались (индекс StoxxEuro600 опустился на 0,1%), так как оптимизм по поводу приближающегося сокращения ставок ФРС США несколько угас, так как данные по инфляции в США превзошли прогноз, а количество заявок по безработице снизилось до минимума за последние 12 недель. Акции российский компаний пали жертвой бегства инвесторов из рискованных активов на развивающихся рынках в целом на фоне отсутствия любых значимых драйверов рост: индекс РТС опустился на 0,6% до 1 398 пунктов, а индекс Московской биржи потерял 1,2% до 2 789 пунктов. Рубль оставался сильным – он укрепился на 0,5% до 62,86 руб. за долл. на фоне ожиданий понижения ставки ФРС США и роста цен на нефть в ходе дневных торгов. Впрочем, в конце дня рост цен на нефть несколько ослаб, и они закрылись снижением (Brent -0,7% до 66,52 руб. за барр.) на фоне предупреждений ОПЕК о переизбытке нефти в 2020 г. в связи с ростом добычи сланцевой нефти в США.

Сегодня российский рынок, судя по всему, будет расти, хотя внешняя конъюнктура неоднозначна: Российский рынок акций сегодня может расти, хотя внешняя конъюнктура неоднозначна. Даже с учетом того, что более высокие в сравнении с прогнозом фактические цифры по инфляции за июнь говорят против понижения ставки ФРС, заявление Джерома Пауэлла о том, что понижение ставки произойдет в этом месяце на фоне замедления глобального роста, вселило оптимизм в инвесторов. Заявление президента Д. Трампа в четверг о том, что Китай не сдерживает своих обещаний в отношении покупки сельхозпродукции у американских фермеров, угрожает возобновлением торговых опасений страны. Китая заявил о возобновлении торговых переговоров с США. Чуть позже сегодня Китай представит торговую статистику за июнь – аналитики ожидают падения экспорта на фоне ослабления мирового спроса и резкого повышения пошлин со стороны США. Китай также должен выпустить данные по кредитованию. Мы ожидаем, что сегодня в лидерах росту будут акции нефтегазовых компаний на фоне роста цен на нефть.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

72% российских предпринимателей считает возможное снижение спроса ключевым риском для бизнеса; НЕГАТИВНО Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) вчера представил результаты опроса предпринимателей – 71% предпринимателей оценивает текущие условия ведения бизнеса в России как неблагоприятные и 51% респонедентов считает, что в ближайшие пять лет ситуация продолжит ухудшаться. По результатам опроса, основное опасение вызывает слабость конечного спроса – этот риск упомянули 72% респондентов, тогда как 70% опрошенных считают высоким риск увеличения налоговой нагрузки и 64% опасаются непредсказуемых изменений в законодательной системе. Эта картина вполне согласуется со слабыми темпами роста (+0,5% г/г) российской экономики в 1К19 г/г и подтверждает мнение ЦБ о том, что проблема медленного роста не связана с высокой стоимостью капитала или жетской финансовой конъюнктурой, но, скорее, имеет структурную природу.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlova@alfabank.ru (Главный экономист)