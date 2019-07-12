Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности Санкт-Петербургского Индустриального Акционерного Банка до уровня «ruCCC». По рейтингу установлен «негативный» прогноз. Ранее у банка был рейтинг «ruB-» с «негативным» прогнозом.

Как поясняется в сообщении «Эксперт РА» , понижение рейтинга связано с ухудшением ликвидной позиции банка (за годовой период с 1 июня 2018-го ликвидные активы сократились на 30%) на фоне существенного оттока средств юрлиц (на 26% за указанный период), высокой зависимости от средств, привлеченных от кредитных организаций на срок до 30 дней, а также существенного обременения портфеля ценных бумаг. Кроме того, агентство отмечает рост риска рефинансирования привлеченного на срок до 30 дней межбанковского фондирования, что также оказало негативное влияние на рейтинговую оценку.

«Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, удовлетворительным качеством активов, низкими оценками рентабельности бизнеса, удовлетворительной позицией по капиталу, уязвимой ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — говорится в релизе.

В агентстве напоминают, что СИАБ специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц, а также на операциях с ценными бумагами. Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными конкурентными позициями банка на рынке РФ в сочетании со слабой диверсификацией бизнеса и узкой сетью подразделений.

Агентство обращает внимание на то, что по состоянию на три отчетные даты подряд величина капитала банка была меньше регулятивного минимума в 1 млрд рублей для банков с универсальной лицензией.

При этом банк имеет приемлемые показатели достаточности собственных средств, что обуславливает адекватную устойчивость капитала к реализации кредитных рисков. Но агентство обращает внимание на тенденцию к сокращению объема собственных средств банка (за полгода капитал сократился на 30%). Негативное влияние на уровень рейтинга по-прежнему оказывают низкие показатели рентабельности бизнеса; чистые процентные и комиссионные доходы, как и прежде, не покрывают расходов, связанных с обеспечением деятельности.

Низкие показатели эффективности деятельности, по мнению агентства, могут привести к ослаблению интереса собственников к банку. Крупнейшим бенефициаром банка является председатель совета директоров Эдуард Таубин.

Качество кредитного портфеля банка оценивается как удовлетворительно. В 2017—2018 годах банк заключил ряд сделок по переуступке проблемной ссудной задолженности, что привело к улучшению показателей качества кредитного портфеля.



«Агентство консервативно оценивает уровень корпоративного управления по причине низкой операционной эффективности, ухудшения ликвидной позиции, а также снижения величины собственных средств банка. Перспективы бизнес-модели кредитной организации не могут быть оценены высоко ввиду сокращения масштабов бизнеса и недостижения стратегических планов по итогам 2018 года. Кроме того, агентство обращает внимание на возможную необходимость пересмотра стратегических приоритетов банка в случае перехода на базовую лицензию с универсальной», — отмечается в числе прочего в релизе «Эксперт РА».

