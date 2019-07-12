Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало рейтинг кредитоспособности Сити Инвест Банка без его подтверждения. Ранее у банка действовал рейтинг «ruB» со «стабильным» прогнозом.

«Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено отсутствием у агентства достаточной информации для применения методологии присвоения банкам рейтингов кредитоспособности», — поясняется в релизе агентства.



«Эксперт РА» напоминает, что Сити Инвест Банк работает в Санкт-Петербурге, специализируется на комплексном обслуживании МСБ и кредитовании физлиц.