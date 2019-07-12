Доля покупок, оплаченных картами, впервые превысила 50%. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Такском», с которой ознакомились «Известия» .

В июне 2019-го россияне оплатили картами в общей сложности 54% покупок в магазинах, на расчет наличными пришлось 46%. Хотя еще год назад покупатели предпочитали оплачивать картой только 46% покупок, а в 2017-м — 40%.

По информации оператора фискальных данных, чаще всего россияне расплачиваются картами в спортивных магазинах — здесь на «пластик» в июне 2019 года пришлось 80%, а также на АЗС (78%) и в магазинах парфюмерии и косметики (63%). При этом средний чек в розничных точках со спорттоварами составил 3,6 тыс. рублей, на автозаправках — 1,2 тыс. рублей, в парфюмерных и косметических магазинах — 973 рубля.

Руководитель коммерческого департамента «Такском» Константин Головкин сообщил, что с наличным оборотом пока еще тесно связаны малый бизнес, в том числе небольшие продуктовые магазины, строительная сфера. Но и в этих секторах доля безналичной оплаты существенно возрастет в связи третьим этапом контрольно-кассовой реформы, когда к онлайн-кассам подключатся практически все предприниматели. Самый низкий процент оплаты картами — в алкомаркетах — всего 27%. Это может быть связано как с особенностями бизнеса, так и с мотивацией покупателей, добавил Головкин.

По данным «Такскома», в нашей стране чаще всего картами рассчитываются в Москве (72%), Санкт-Петербурге (58%) и Тюмени (58%). В Волгограде, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Челябинске доли наличных и безналичных платежей равны. Жители Тольятти все еще оплачивают наличными 51% покупок.

Из отчета Банка России за 2018 год следует, что доля безналичных платежей в розничном обороте РФ составила 55,6%. Как уточнили «Известиям» в ЦБ, речь идет об оплате как товаров потребительского сектора, так и услуг. Долю безналичных платежей исключительно в продуктовой и непродуктовой торговле специалисты банка не оценивали. Согласно ранее объявленным прогнозам ЦБ, через несколько лет доля безналичных платежей в РФ может достигнуть 80%.

По словам директора Института стратегического анализа ФБК Игоря Николаева, потенциал для увеличения доли безналичных платежей в потребительском секторе высок. Для сравнения, в скандинавских странах она уже почти достигла 100%. Но это зависит не только от уровня экономического развития, отметил эксперт. Также важны традиции страны, например, немцы предпочитают расплачиваться наличными. Старшее поколение в России тоже выбирает этот способ оплаты.

По словам председателя правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрея Карпова, как правило, выбор платежного средства зависит от того, как гражданам выдают зарплату — наличными или на карту. Высокая доля оборота наличных в тех или иных населенных пунктах может считаться косвенным признаком того, что сотрудники компаний, расположенных там, большую часть денег получают в конвертах.