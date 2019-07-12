Структурный профицит ликвидности в банковском секторе РФ уменьшился в июне, свидетельствуют данные очередного выпуска комментария Центробанка «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

«В июне величина структурного профицита ликвидности снизилась на 0,3 трлн рублей, до 2,3 трлн. Это было, в частности, связано с дальнейшим размещением Минфином России ОФЗ, перечислением Сбербанком России дивидендов Банку России и возвратом кредитными организациями депозитов Пенсионного фонда Российской Федерации в конце месяца», — отмечается в докладе.

Центробанк сохраняет прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2019 года на уровне 3—3,3 трлн рублей. «Вместе с тем в июле — ноябре 2019 года ожидается его сезонное снижение. Отток ликвидности будет происходить в первую очередь по бюджетному каналу за счет неравномерных бюджетных расходов и умеренного спроса со стороны банков на операции Федерального казначейства (из-за чего эти операции не в полной мере будут компенсировать формирующиеся оттоки), а также в связи с дальнейшим размещением ОФЗ Минфином России. С учетом ожидаемого снижения профицита Банк России планирует временно сократить объем размещения купонных облигаций, чтобы сохранить объем депозитных аукционов на «комфортном» для управления ликвидностью уровне», — говорится в комментарии регулятора.

Там также отмечается, что спред краткосрочных ставок межбанковского кредитования к ключевой ставке ЦБ в течение июня несколько расширился, а спред ставок в сегментах «валютный своп» и МБК сузился на фоне сокращения притока по текущему счету платежного баланса.

В числе прочего указано, что « решение совета директоров Банка России по ключевой ставке 14 июня соответствовало ожиданиям рынка. При этом многие аналитики отметили еще большее смягчение сигнала».

Центробанк констатирует, что в июне ситуация на российском финансовом рынке была позитивной: это связано преимущественно с заседанием Федеральной резервной системы США, в ходе которого была анонсирована возможность смягчения денежно-кредитной политики в этом году.



«В мае снижение ставок на депозитном рынке продолжилось, в ряде сегментов кредитного рынка наметились признаки снижения ставок. В корпоративном сегменте кредитного рынка продолжается замещение валютных кредитов рублевыми (прежде всего долгосрочными). В розничном сегменте рынка в мае кредитная активность немного уменьшилась», — говорится также в докладе.