Банк России и Минфин обсуждают возможность переноса публичного обсуждения законопроекта о введении системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) на 2020 год, сообщили РБК два источника в финансово-экономическом блоке правительства и два источника, близких к ЦБ.

Окончательное решение пока не принято, указал федеральный чиновник в беседе с РБК. «Это позиция ЦБ», — подчеркнул он. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отказалась поддержать исключительно добровольный формат подключения россиян к отчислениям взносов в ИПК, разработанный Минфином после соответствующего требования президента Владимира Путина, объяснили два собеседника, близких к ЦБ.

ИПК — это новая пенсионная модель, призванная модернизировать замороженную с 2014 года накопительную пенсию и обеспечить россиянам дополнительные выплаты к государственной страховой пенсии по старости, которую разработали Минфин и ЦБ. Новый раунд обсуждения реформы начался в 2018 году после формирования нового состава правительства. ИПК планировалось запустить с 1 января 2020 года.

Задачи ИПК — повысить уровень пенсий и дать стране источники длинных денег, говорила Набиуллина в конце марта. По ее словам, формирование внутренних источников длинных денег — это вопрос в том числе финансовой стабильности России. Работающие россияне — участники системы ИПК — будут отчислять со своей зарплаты взносы на будущую пенсию в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Размер взносов в ИПК планировалось постепенно увеличивать от 0% в первый год подключения к системе до 6% через пять лет, то есть на 1 п.п. в год. Эти накопления должны стать собственностью граждан, а не государства.

Главным спорным вопросом в концепции ИПК стал принцип подключения граждан к системе. Минфин и ЦБ предлагали механизм автоподписки или авторегистрации, предполагающий, что россияне автоматически начинают отчислять взносы в ИПК с зарплат. Чтобы не участвовать в системе ИПК, необходимо было бы подать работодателю заявление об отказе. Такой вариант подключения «по умолчанию» вызывал принципиальные возражения социального блока правительства.

Владимир Путин потребовал сделать систему полностью добровольной, писали «Известия» и подтвердили РБК два федеральных чиновника. Минфин переписал пакет законопроектов о введении ИПК с учетом полностью добровольного подключения к системе, сообщили два собеседника РБК, близких к правительству. Но против этого варианта категорически выступила Эльвира Набиуллина, которая предложила отложить обсуждение ИПК на следующий год, знают два источника, близких к ЦБ.

Минфин выполнил прямое указание президента, а Банк России воспротивился, потому что не хочет запускать «мертворожденный» проект, объясняет источник РБК на пенсионном рынке. «ЦБ имеет право на определенную самостоятельность, он закладывает более глубокие смыслы в систему ИПК. Регулятор предложил отложить обсуждение, чтобы вернуться к механизму автоподписки», — полагает он.

По словам другого собеседника РБК, добровольность не обеспечит массового притока средств в систему — в результате реформа не решит задач, для которых затевалась, то есть не создаст новых возможностей для долгосрочных инвестиций в российскую экономику. По опросу Левада-центра, почти две трети респондентов (63%) не хотели бы делать дополнительные отчисления в НПФ, помимо тех обязательных взносов, которые уже совершает работодатель. Тем не менее готовы к отчислениям 29% респондентов.