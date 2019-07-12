Центральный банк России с 12 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация «21 ВЕК» (регистрационный номер 3309-К, г. Санкт-Петербург). Об этом регулятор сообщает в своем пресс-релизе.

««Банк России принял такое решение в соответствии с п. 12 части второй ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь тем, что НКО «21 ВЕК»: не нарастила собственные средства (капитал) до минимальной величины, установленной Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»», — поясняется в сообщении.

Как поясняет регулятор, деятельность НКО «21 ВЕК» на протяжении длительного времени характеризовалась существенным спадом деловой активности. Руководством и собственниками НКО «21 ВЕК» не были предприняты действенные меры по увеличению размера ее собственных средств (капитала) до минимальной величины, установленной статьей 11.2 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» с 1 июля 2019 в размере 90 млн рублей.

В НКО «21 ВЕК» назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

НКО «21 ВЕК» не является участником системы страхования вкладов.



