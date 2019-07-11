Банк России хотел бы запустить возможность оплаты услуг ЖКХ с помощью Системы быстрых платежей ближе к концу года и работает над тем, чтобы тариф за эту услугу был нулевым, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в интервью телеканалу «Россия 24» .

«Очень много вопросов у нас по этой функции. Мы понимаем, что она нужна, потому что, действительно, граждане хотели бы платить в онлайн за жилищно-коммунальные услуги или налоговые платежи, причем с минимальными тарифами, а желательно — ноль. Мы считаем, что система быстрых платежей как раз для этой функции тоже очень подходит, и мы бы хотели запустить это во второй половине года, ближе к концу года. И мы реально думаем над тем, чтобы стоимость таких переводов была ноль», — сказала представитель регулятора.

Банк России в конце февраля запустил Систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона. На данный момент к СБП подключены банк «ФК Открытие», ВТБ, ЮниКредит Банк, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-Банк, Газпромбанк, Альфа-Банк, «Ак Барс», Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, Киви Банк и РНКО «Платежный центр» — оператор платежной системы «Золотая корона». Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ожидает, что на начало 2020 года к системе подключатся более 250 кредитных организаций. Пока заявки на подключение подали 114 банков.

В сентябре 2019 года в СБП планируется запустить оплату товаров по QR-коду в магазинах