Банк «Восточный» планирует самостоятельно найти источники для восстановления капитала, поскольку его бизнес-модель стабильно прибыльна. Об этом заявили в кредитной организации, комментируя сегодняшнее сообщение ЦБ о снижении значения норматива достаточности ее базового капитала.

Напомним, регулятор в пятницу сообщил, что значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) «Восточного» в период с 31 мая по 5 июня 2019 года находилось ниже уровня, определенного пунктом 2.3.4 положения Банка России № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)».

Уточним, что в указанном пункте положения № 646-П , в частности, описывается ситуация, когда «значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитанное кредитной организацией в соответствии с инструкцией Банка России от 28 июня 2017 года № 180-И, достигло уровня ниже 5,125% в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней», и говорится в том числе о последствиях такого снижения норматива для обязательств кредитной организации по субординированному долгу. При этом минимальное значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) установлено на уровне 4,5%.

В «Восточном» подчеркивают, что банк выполняет все нормативы достаточности капитала, а снижение произошло по одному из ковенантов, которые регулируются соглашениями по субординированному займу банка. «Это означает право банка приостановить выплаты процентов по указанным займам вплоть до конвертации обязательств в капитал, — разъясняют в кредитной организации. — Банк рассматривает это как крайнюю меру и будет принимать решение в рамках предусмотренного для этого периода, то есть до конца августа».

«Банк продолжает работу в обычном режиме и оказывает услуги в полном объеме. Банк в течение года проводит политику максимально эффективного использования капитала и сегодня оценивает свое финансовое состояние как устойчивое», — подчеркивают в пресс-службе.

Так, запас ликвидности на сегодня, по информации банка, составляет около 45 млрд рублей. Такой запас достаточен, чтобы рассчитываться по всем обязательствам, подчеркивается в комментарии.

«При этом банк планирует самостоятельно найти источники для восстановления капитала из обычной деятельности: бизнес-модель банка стабильно прибыльна. Так, по итогам I квартала 2019 года по МСФО чистая прибыль «Восточного» составила 2,37 млрд рублей, а по итогам 2018 года достигла рекордных показателей за последние десять лет — 7,4 млрд рублей», — отмечают в банке.



Рейтинговое агентство Fitch назвало «Восточный» в числе банков, не соблюдавших по итогам мая требования к капиталу с учетом надбавок, хотя и выполнявших на 1 июня регулятивные минимумы ЦБ. Согласно данным, представленным в материалах агентства, у «Восточного» показатели достаточности базового, основного и общего капитала на 1 июня этого года составляли 4,8%, 7,3% и 8,6% соответственно.

