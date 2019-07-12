Басманный суд Москвы арестовал до 9 сентября директора департамента ООО «Техносерв менеджмент» Алексея Копейкина, подозреваемого в даче взятки в размере 4,4 млн рублей заместителю главы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексею Иванову. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ТАСС.

Копейкина подозревают в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере. Ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Алексея Иванова задержали 10 июля, через два дня после проведенных обысков в компаниях-подрядчиках «Техносерв» и Redsys, в одной из которых он работал. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Прокурор просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, но суд, заключил его в СИЗО до 9 сентября.

Также сообщалось, что Алексей Иванов мог быть руководителем как минимум 17 коммерческих организаций и не менее чем в десяти из них выступать бенефициаром.