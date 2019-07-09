Британский оператор OneWeb, который с помощью технологий мобильной спутниковой связи планирует обеспечить широкополосным Интернетом пользователей по всему миру, может получить доступ к работе в России, сообщают «Известия» . Вопрос планируется рассмотреть на заседании Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) 30 июля, он обозначен в повестке мероприятия. Эту информацию подтвердили два источника, близких к комиссии.

Вопрос о выделении частот для работы OneWeb в России ГКРЧ должна была решить еще осенью прошлого года. Однако против прихода компании выступила ФСБ — нет гарантий того, что система не носит разведывательный характер, говорил в прошлом году представитель ведомства. В качестве альтернативы представитель ФСБ говорил о развитии отечественных спутниковых систем или совместных проектов с Индией, Китаем или другими странами, которые «не ведут агрессивной политики» в отношении России.

OneWeb действительно теоретически может составить конкуренцию российским операторам связи, сказал «Известиям» руководитель спутникового проекта AltegroSky Сергей Пехтерев. Но неизвестно, сколько будут стоить абонентские терминалы OneWeb, какими окажутся тарифы за пользование и, наконец, насколько будет удобен сам сервис, говорит он. Пока эти параметры неизвестны, но, судя по всему, и OneWeb, и его конкурент Starlink Илона Маска в целом будут ориентироваться на американский рынок, где тарифы на Интернет одни их самых высоких в мире, считает Пехтерев. При хорошем соотношении цены и качества услуг он прогнозирует спрос в регионах России, где по тем или иным причинам нет Интернета от сотовых операторов.

Не исключено, что позиция спецслужб может смягчиться после законодательных нововведений, сказал изданию источник, знакомый с менеджерами нескольких операторов связи. Усиление контроля со стороны государства над спутниковой связью должно гарантировать соблюдение интересов национальной безопасности.Так, Минкомсвязь в прошлом году подготовила поправки в закон «О связи», запрещающие ввозить в Россию спутниковое абонентское оборудование кому-либо, кроме лицензированных российскими властями операторов. Кроме того, в начале этого года правительство утвердило правила, предписывающие пропускать весь спутниковый Интернет-трафик российских абонентов через расположенные в РФ станции связи. Такие нормы должны обеспечить контроль государства за спутниковым Интернетом, считает собеседник «Известий».

Сергей Пехтерев считает, что сложности выхода OneWeb на российский рынок обусловлены не только регуляторными проблемами. В России сейчас создается собственная система спутниковой связи «Экспресс-РВ». Даже если не считать ее прямым конкурентом OneWeb, работать они должны на одних и тех же частотах. Поэтому британскому оператору придется в любом случае подстраиваться под российский проект, объясняет Пехтерев.

ГПКС совместно с партнерами завершило маркетинговые исследования коммерческого потенциала системы «Экспресс-РВ», рассказал ее представитель. Они подтвердили потребность в услугах связи при передвижении по территории России на транспорте, отметил он. Также ГПКС планирует обеспечить цифровое спутниковое радиовещание на территории России. По данным компании, все четыре спутника «Экспресс-РВ» будут запущены в 2023 году, запуск в эксплуатацию системы запланирован на начало 2024 года. Финансироваться создание спутников будет по программе «Цифровая экономика», а их запуск –– в рамках новой федеральной целевой программы «Сфера», сказал представитель ГПКС.