Верховный суд Башкирии не удовлетворил жалобу на арест сотрудницы банка, которая подозревается в хищении 20 млн рублей из кассы, она останется под стражей до 2 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

«Верховный суд оставил без изменений постановление суда первой инстанции, мера пресечения оставлена той же — заключение под стражу на два месяца, до 2 сентября», — сказали в пресс-службе.

В конце мая представитель банка сообщил в полицию, что из кассы пропали более 20 млн рублей. В преступлении заподозрили сотрудницу банка, которая вместе с мужем и двумя детьми скрылась в Казани. Было возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате, в начале июня женщину арестовали на два месяца.

Также был задержан муж подозреваемой. По версии следствия, он неоднократно приезжал в банк и получал от жены похищенные деньги, в том числе в иностранной валюте. Он тратил их на ставки на спорт. В отношении него возбуждено дело о краже.