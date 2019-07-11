Тариф за осуществление платежа по QR-коду в Системе быстрых платежей может составить от 0,2% до 0,7% от общей суммы. Об этом сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

Она пояснила, что ЦБ стремится установить тариф, который будет интересен всем участникам — банкам, торговым предприятиям и гражданам.



«Мы считаем возможным найти некое решение, которое все-таки работает в пользу всех участников, путем установления комиссии где-то на уровне от 0,2% до 0,7%», — сказала она.