Басманный суд Москвы продлил арест еще двум фигурантам дела инвестфонда Baring Vostok о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.



Суд оставил в СИЗО партнера фонда Baring Vostok Вагана Абгаряна и директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражей Абгаряну и Зюзину», — сказала Царева.



На этой неделе Басманный суд продлил домашний арест до 13 октября основателю Baring Vostok Майклу Калви и экс-главе банка «Восточный» Алексею Кордичеву, который признал вину и дал изобличающие показания на других фигурантов дела. Также суд продлил срок содержания под стражей топ-менеджеру Филиппу Дельпалю и гендиректору «Первого коллекторского бюро» Максиму Владимирову.



В феврале Басманный суд заключил американца Калви, одного из крупнейших инвесторов в российскую экономику, в СИЗО по уголовному делу о хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд рублей.

Следствие полагает, что Калви с французом Дельпалем и «иными неустановленными лицами» убедили акционеров банка «Восточный» проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга «Восточному» были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. По утверждению СК РФ, их оценили в 3 млрд рублей при реальной стоимости в 600 тыс. Изначально все фигуранты дела были отправлены в СИЗО, позднее суд изменил меру пресечения на домашний арест основателю Baring Vostok Калви и экс-главе банка «Восточный» Кордичеву.