Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил взыскать с бывшего совладельца и главы банка «Советский» Андрея Карпова 157,2 млн рублей в пользу кредитной организации. Об этом сообщается на сайте конкурсного управляющего — Агентства по страхованию вкладов.

АСВ 23 октября прошлого года подало иск к 12 бывшим топ-менеджерам и собственникам «Советского» более чем на 5,06 млрд рублей. Ответчиками по иску указывались, в частности, бывшие акционеры банка (некоторые входили также в состав его правления или совета директоров) Егор Бабеев, Андрей Карпов, Глеб Шахов, Кирилл Ласкин, Олег Николаев, Владимир Митрушин. В число ответчиков входит также сын последнего Станислав Митрушин, в свое время возглавлявший совет директоров банка. Кроме того, среди ответчиков значатся Виктория Вашкулат и Людмила Дьячук, ранее входившие в правление банка, а также Павел Изюмов, Сергей Павлик и Дмитрий Филатов.

В АСВ поясняли, что, как установлено в ходе конкурсного производства, до отзыва лицензии у банка «членами органов управления, а также представителями банка» были приняты решения о выдаче кредитов техническим юридическим лицам и технических (заведомо невозвратных) кредитов физическим лицам в отсутствие ликвидного обеспечения, что причинило банку ущерб.

«Определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 5 декабря 2018 года обособлены требования о привлечении контролирующего банк лица Карпова Андрея Викторовича к ответственности в виде возмещения причиненных банку убытков и взыскании с него в пользу банка 157,2 млн рублей. Определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, резолютивная часть которого объявлена 8 июля 2019 года, заявленные требования удовлетворены: с Карпова Андрея Викторовича взыскано в пользу банка 157,2 млн рублей», — уведомили в АСВ.

В сообщении РАПСИ на эту тему уточняется, что Андрей Карпов в свое время занимал пост предправления банка.

«Советский» лишился лицензии 3 июля прошлого года, а 28 августа был признан банкротом . До этого банк длительное время находился в процессе санации. Так, в 2015 году он был передан на финансовое оздоровление Татфондбанку. В 2016-м у самого Татфондбанка возникли проблемы с ликвидностью, а в марте 2017-го он потерял лицензию. С конца февраля 2017 года в «Советском» действовала временная администрация в лице АСВ, а в феврале 2018-го был утвержден план участия ЦБ в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, в рамках которого функции временной администрации по управлению «Советским» были возложены на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора».



При отзыве лицензии у «Советского» был согласован план, согласно которому часть имущества и обязательств банка перешла к отобранному по конкурсу Московскому Кредитному Банку , а именно обязательства перед вкладчиками и бывшие офисы «Советского» . В сентябре АСВ сообщило о передаче портфеля розничных кредитов «Советского» профессиональным взыскателям долгов.