Басманный суд Москвы продлил арест бывшего президента банка «Глобэкс» Виталия Вавилина до середины октября, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.



«Арест Вавилина продлен до 13 октября», — добавил пресс-секретарь.

Следствие считает, что Вавилин, используя свое служебное положение, выдал невозвратный кредит на сумму около 15 млн долларов подконтрольной братьям предпринимателям Алексею и Дмитрию Ананьевым организации.

По версии следствия, условия кредитной сделки были изменены и должником перед «Глобэксом» стала иностранная организация, до сих пор не вернувшая деньги.

Вавилину инкриминируется совершение растраты. Максимальное наказание по этой статье составляет 10 лет лишения свободы. Ранее Вавилин допрашивался в качестве свидетеля в ряде процессов, связанных с банком «Глобэкс». Экс-президент банка свою вину не признаёт и отрицает факт знакомства с Ананьевыми и участие в выдаче им кредита.