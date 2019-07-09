Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов к бывшим контролирующим лицам Гринфилдбанка, постановив солидарно взыскать с Магомеда Мухиева, Михаила Янчука, Санала Пахомкина, Александра Гуля, Натальи Зубрицкой, Ираиды Синицыной и Всеславы Федорцовой в пользу кредитной организации 6,007 млрд рублей. Сообщение об этом опубликовано на сайте АСВ.

Как напоминают в агентстве, иск к 13 бывшим контролирующим лицам банка на указанную сумму был подан 22 октября 2018 года. Помимо семи вышеперечисленных лиц в число ответчиков входили Юрий Шунин, Александр Афанасьев, Ирина Семыкина, Евгений Лавринов, Елена Горбылева и Александр Воронов.

Сообщая о подаче заявления в суд, АСВ поясняло, что, как было установлено в ходе конкурсного производства, в период с сентября по октябрь 2015 года контролирующие лица совершали действия по выдаче кредитов техническим юридическим лицам, размещению денежных средств в кредитных организациях, имевших признаки банкротства, приобретению прав требования по ссудной задолженности технических юридических лиц, приобретению неликвидных (безнадежных) векселей кредитных организаций, приобретению ценных бумаг по завышенной стоимости. В результате произошло существенное ухудшение финансового положения банка, что сделало невозможным удовлетворение требований его кредиторов в полном объеме.

Напомним, Санал Пахомкин был председателем правления банка, Юрий Шунин, Евгений Лавринов, Александр Гуль входили в правление. Ираида Синицына, Александр Афанасьев, Ирина Семыкина и Всеслава Федорцова составляли совет директоров банка (Синицына его возглавляла).

Гринфилдбанк, как предполагается, входил в неформальную группу Анталбанка, участниками которой также были НСТ-Банк, банки «Содружество», «Максимум», «Лада-Кредит», Региональный Банк Сбережений, Межрегионбанк и Дорис Банк. Лицензии у всех упомянутых банков были отозваны в период с сентября по ноябрь 2015 года.

Теневым владельцем Анталбанка считался Магомед Мухиев. Газета «Коммерсант» в апреле прошлого года сообщала о начале процесса над организованным преступным сообществом во главе с Мухиевым и Михаилом Янчуком. Но из них перед судом, по информации издания, предстал только Мухиев, а Янчук успел скрыться за границей и был объявлен в международный розыск .



АСВ также подавало иски к бывшим топ-менеджерам других банков из указанной неформальной группы. В каждом из случаев в числе ответчиков были Магомед Мухиев и Михаил Янчук.