Россельхозбанка информирует о временном закрытии офисов в городах Мытищи и Егорьевск. Офисы будут закрыты из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«В связи с проведением ремонтных работ с 8 июля закрыт на обслуживание клиентов Операционный офис №3349/63/2, по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, б-р Ветеранов, строение 2 и Операционный офис МРФ ОО №3349/63/27 в городе Егорьевскпо адресу ул. Советская дом 126», — говорится в сообщении банка.