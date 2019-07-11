Промсвязьбанк согласовал условия мирового соглашения по иску к своему бывшему собственнику Promsvyaz Capital B.V. и негосударственным пенсионным фондам «Будущее» и «Сафмар» на 16,5 млрд рублей, заявил представитель банка в ходе рассмотрения спора в арбитражном суде Москвы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ТАСС.

Условия мирового соглашения с пенсионными фондами обсуждались с Центробанком.

«9 июля 2019 года на площадке регулятора состоялось совещание относительно существенных условий данного мирового соглашения, и стороны пришли к соглашению о том, какие существенные условия должны отражаться в этом мировом соглашении», — сказал представитель Промсвязьбанка.

Стороны достигли основных договоренностей по мировому соглашению, сообщил РБК представитель НПФ «Сафмар». «Текст финально не подготовлен и не утвержден, само соглашение не подписано, поэтому подробности соглашения не раскрываем», — добавил он. Суд назначил следующее заседание на 10 сентября 2019 года.

Промсвязьбанк, переданный после санации Центральным банком в собственность государства, пытается оспорить сделки, которые НПФ и его бывший собственник провели 14 декабря 2017 года — за день до введения временной администрации в банк.

В иске Промсвязьбанк заявляет, что в этот день фонды продали на Московской бирже 20% акций банка, а компания бывшего собственника ПСБ Дмитрия Ананьева Promsvyaz Capital B.V. выкупила эти ценные бумаги на 16,5 млрд рублей, расплатившись деньгами банка. Промсвязьбанк требует признать сделки недействительными и утверждает, что они совершались на бирже с целью создания видимости их законности. Банк считает, что в результате сделок ему был нанесен ущерб в размере 16,5 млрд рублей, эту сумму он требует взыскать с ответчиков. Сумма требований к НПФ «Будущее» составляет 8,2 млрд рублей.