Примерно 3,5—6% российских ипотечников с начала текущего года взяли ипотеку в течение квартала после получения потребительского кредита, следует из опроса РИА Новости различных бюро кредитных историй (БКИ).



В ноябре Банк России заявлял, что потенциальный̆ риск несет в себе возможное расширение практики предоставления потребительских кредитов на цели финансирования первоначального взноса, однако отметил, что на тот момент эта категория заемщиков не оказывала существенного влияния на рынок ипотечного кредитования и не несла рисков для финансовой стабильности.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), примерно 25 тыс. россиян в 2019 году взяли потребительский кредит на более чем 100 тыс. рублей, а затем ипотеку в течение трех месяцев после получение потребкредита. Это около 6% от общего числа всех заемщиков, взявших новую ипотеку за этот период. О меньшем количестве таких заемщиков сообщили в «Эквифаксе»: по итогам мая доля ипотечных кредитов, для формирования взноса по которым использовался потребкредит, у них составила 3,5%.

При этом данные о динамике показателя у бюро разнятся. Так, в ОКБ отмечают, что доля ипотек, первый взнос которых формировался с помощью потребкредита, по сравнению с прошлым годом снижается — год назад таких заемщиков было 43 тыс. человек, или 9% от общего числа ипотечных заемщиков.

При этом гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин отметил, что доля ипотечных кредитов с искусственно сформированным первоначальным взносом после роста в 2016—2017 годах стабилизировалась на уровне 3,5%, что можно расценивать как положительный шаг для рынка в целом, так как первоначальный взнос — это критически важная характеристика клиента при принятии решения о предоставлении ипотечных кредитов.

В свою очередь, Алексей Волков из НБКИ указал на увеличение в последние годы доли заемщиков, которым перед получением ипотеки были предоставлены потребительские кредиты. «Пока эта практика не носит массовый характер, и кредитование, очевидно, происходит с учетом контроля за долговой нагрузкой и риск-профилем таких заемщиков со стороны банков-кредиторов. Об этом свидетельствует тот факт, что качество выдаваемых ипотечных кредитов остается на высоком уровне, просрочку в настоящее время допускают не более 1—2% заемщиков», — заключил он.