Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) предлагает законодательно закрепить правовой статус пенсионного агента, сообщает «Коммерсант» .

АНПФ направила «Предложения по устранению устаревших и избыточных регуляторных требований» в ЦБ. Ассоциация предлагает внести изменения в закон, регулирующий деятельность НПФ, а также в Кодекс об административных правонарушениях, с тем чтобы определить «правовой статус «пенсионного агента» или «пенсионного советника» и закрепить «его ответственность». Это необходимо сделать, чтобы «разделить ответственность между НПФ и агентом», поскольку сейчас «все риски лежат на частном фонде».

Ранее Счетная палата указывала на «риски фальсификации заявлений от имени застрахованных лиц», а в ЦБ поступали многочисленные жалобы граждан на неправомерные переводы. НПФ зачастую обвиняли агентов в подобных незаконных практиках, но частные фонды не могли объяснить, как в Пенсионный фонд России (ПФР) сдавались распространенные в 2016 году «двойные заявления», блокирующие переход граждан — в чем были заинтересованы сами фонды.

С начала года начали действовать новые правила перевода пенсионных накоплений, по которым гражданин может сдать заявление через Единый портал госуслуг, которое сейчас заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью, или явившись лично в ПФР. Однако, как признавала на Международном финансовом конгрессе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, «те законодательные изменения, которые были приняты», уменьшают риски неправомерного перевода пенсионных накоплений, «но не сводят их к нулю». По ее словам, регулятор видит «некоторый потенциал для недобросовестного поведения», в том числе потому, что существующие формы перехода «позволяют это делать».

Законодательное определение правового статуса пенсионного агента и закрепление его ответственности не решит проблему неправомерных переводов, считает гендиректор компании «Пенсионные и актуарные консультации» Евгений Якушев. По его словам, пока существует заинтересованность менеджмента НПФ и их акционеров в наращивании активов фондов, которые можно аллоцировать в связанные проекты, агенты и фонды продолжат обходить регуляторные нормы. Предложенные меры фундаментально не решат проблему недобросовестных практик, соглашается гендиректор компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. Вместе с тем, по его словам, они «институционализируют индустрию пенсионных агентов».