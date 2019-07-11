Оперативный контроль за финансовым исполнением нацпроектов на сегодняшний день практически недоступен для общественности. Публичная ежемесячная информация о кассовом исполнении нацпроектов не обнаружена на сайте Минфина, Счетной палаты, Едином портале бюджетной системы или профильном портале нацпроектов. Формально только Федеральное казначейство публикует ежемесячные отчеты, но получить ясное представление о выполнении масштабных задач майского указа президента практически невозможно, сообщает РБК.



Правительство не предоставляет оперативных данных о кассовом исполнении национальных проектов в удобном виде. Представление об уровне расходования средств можно получить из публичных заявлений членов кабинета министров или отдельных документов.



Счетная палата ведет ежемесячный оперативный контроль за каждым нацпроектом, сообщила изданию пресс-служба ведомства. Однако данные публикуются лишь раз в квартал, и на настоящий момент доступна информация лишь на 1 апреля. Вопрос об оперативном докладе об исполнении федерального бюджета, включая нацпроекты, за первое полугодие аудиторы рассмотрят в середине августа. «Материалы после их утверждения коллегией будут опубликованы на официальном сайте Счетной палаты», — заверили в ведомстве.



«Информация о кассовом исполнении расходов по всему федеральному бюджету в открытом доступе публикуется на Едином портале бюджетной системы, а также Федеральным казначейством. Доступ к этой информации есть у всех», — сообщила РБК в свою очередь пресс-служба Минфина.

Национальные проекты и «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» определят российскую экономическую и социальную политику на ближайшие шесть лет. На их реализацию потратят 25,7 трлн рублей с 2019 до 2024 год. Одним из источников средств на финансирование нацпроектов стали дополнительные доходы бюджета от повышения НДС с 18 до 20%.



Свыше половины расходов (13,2 трлн рублей) обеспечит федеральный бюджет, 19% (4,9 трлн рублей) возьмут на себя регионы. При этом около 95% региональных обязательств будет обеспечено федеральными субсидиями.

Казначейство включает расходы на нацпроекты в ежемесячные отчеты об исполнении федерального бюджета, сообщила изданию пресс-служба ведомства. Однако оперативно узнать, сколько денег на данный момент выделено на тот или иной проект, невозможно. Для этого требуется вручную вычленять расходы на каждый нацпроект по кодам бюджетной классификации и складывать значения отдельных статей. Такая процедура по одному нацпроекту занимает до получаса. Напрямую увидеть кассовое исполнение по нацпроектам невозможно.



Основным доступным ориентиром остается информация, которую иногда озвучивают Счетная палата и депутаты. Счетная палата опубликовала данные по всем нацпроектам на 1 мая. Последние актуальные цифры на конец мая раскрыл комитет по бюджету и налогам Госдумы:



всего по состоянию на 22 мая исполнение нацпроектов составило 25,6%, или 440,5 млрд рублей;

на более чем половину нацпроектов освоено менее 20% бюджета;

«критически низкий» уровень исполнения (менее 1%) у нацпроекта «Цифровая экономика»;

в группе отстающих также «Безопасные и качественные автодороги» (2,9%), «Производительность труда и поддержка занятости» (4,0%), «Экология» (7,5%), «Образование» (15,8%), «Культура» (17,7%) и инфраструктурного плана (12%);

приняты бюджетные обязательства на чуть более 85% бюджета — 1,4 трлн из 1,6 трлн рублей. Основные причины — нет соглашений с юрлицами, госконтрактов на товары и услуги, соглашений о предоставлении субсидий госучреждениям.

В правительстве тем временем предложили отказаться от промежуточных результатов национальных проектов. В таком случае промежуточные задачи на каждый год исчезнут и останутся только итоговые цели на 2024 год.

