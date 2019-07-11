Заместитель руководителя Пенсионного фонда России Алексей Иванов подал в отставку с занимаемой должности, он признал вину в получении взятки. Об этом ТАСС в четверг сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

«Иванов подал в отставку и признал вину в получении взятки в значительном размере (статья 290 (часть 2) Уголовного кодекса РФ). Сейчас он находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке Москвы», — сказал Мельников, не дав другой информации об уголовном деле.

По его словам, жалоб на условия содержания у Иванова нет.

В пресс-службе ПФР информагентству заявили, что не владеют информацией о том, что замглавы организации подал в отставку. «У нас пока нет такой информации», — сказал собеседник агентства.



Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Иванов доставлен на допрос в Следственный комитет по делу о взятке.