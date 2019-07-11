В американском штате Джорджия у бронированного автомобиля, перевозящего деньги, на ходу открылась боковая дверь, и на дорогу вылетели купюры, сообщает WSB Radio .



Как отметил представитель местной полиции Роберт Парсонс, это было «существенное» число купюр. Он уточнил, что раньше видел подобное только в фильмах.

Очевидцы сообщают, что некоторые водители останавливались для того, чтобы подобрать деньги. Парсонс отметил, что они должны будут их вернуть.

Как отмечает радиостанция, к моменту прибытия полиции многие автолюбители уже уехали.