Большинство российских предпринимателей (71%) оценивают условия для ведения бизнеса в нашей стране как неблагоприятные. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) «Бизнес в России: взгляд изнутри», проведенном центром в начале июля. При этом 76% участников опроса при возможности выбора предпочли бы иметь собственное дело. Только 15% предпринимателей считают, что государство принимает активные меры, направленные на поддержку и развитие бизнеса.

Среди факторов, оказывающих наибольшее негативное влияние на условия ведения бизнеса в нашей стране, предприниматели примерно в равной степени выделяют уровень благосостояния граждан (81%), распространенность коррупции (72%) и уровень цен на энергоносители (71%). Также отрицательное воздействие, по данным опроса, оказывает работа судебной системы (62%), нормативно-правовое регулирование в сфере бизнеса (62%), работа контрольно-надзорных органов (63%).

При этом уровень конкуренции на внутреннем рынке (47%), стабильность государственной власти и внутриполитической ситуации (35%), а также доступность кредитов (28%), по оценке предпринимателей, позитивно влияют на деловую среду.

Риск снижения спроса на продукты и услуги (72%) современные предприниматели оценивают как наиболее вероятный. Среди ключевых названы риски повышения уровня налогообложения (70%) и непредсказуемых изменений в законодательстве (64%), а также роста издержек (63%).

Каждый второй участник опроса (52%) беспокоится о собственной защищенности, связанной с несовершенством судебной системы и низким процентом оправдательных приговоров. В числе высоковероятных рисков также упоминаются возникновение проблем с правоохранительными органами (41%) и риск рейдерского захвата (25%). К наименее вероятным предприниматели относят риски дефолта и дестабилизации экономической системы (20%), а также изменения политической ситуации (22%).

Более половины опрошенных (51%) скептично настроены в отношении будущего, и в перспективе ближайших пяти лет ожидают ухудшения условий для ведения бизнеса. Реализацию долгосрочных стратегий планирует только 23% российских бизнесменов. В ближайшие три года поддерживать свое дело на достигнутом уровне планирует каждый третий предприниматель, примерно столько же (26%) нацелены на развитие с отдачей в краткосрочной перспективе. Еще 10% задумываются о закрытии собственного бизнеса, 6% хотели бы его продать.