Рост цен в Венесуэле с начала текущего года составил более 1 100%. Такие данные обнародовал в среду член комитета по финансам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Анхель Альварадо.



«Инфляция в июне составила 24,8%, накопленная [с января этого года] — 1155%», — написал депутат в своем Twitter .

По подсчетам парламентария, в годовом выражении рост цен оказался на уровне в 445 482%.

Южноамериканская страна в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу текущего года инфляция в Венесуэле может достичь 10 млн процентов.