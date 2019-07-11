Проведение следственных действий в офисах IT-компании «Техносерв» является результатом деятельности ее предыдущего руководства во главе с Алексеем Ананьевым. Об этом сообщили в пресс-службе группы ВТБ, которой принадлежит 40% акций крупнейшего российского системного интегратора.

«Как мы ранее заявляли, он был отстранен от управления «Техносервом» в декабре прошлого года ввиду грубейших ошибок, которые довели компанию до нынешнего состояния», — отметили в ВТБ.

В настоящее время «Техносервом» управляет новая команда менеджеров, занимающаяся стабилизацией ситуации и выводом актива на новый качественный уровень, говорится в сообщении.

В ВТБ сообщили, что «Техносерв» оказывает содействие правоохранительным органам «для очищения компании от наследия прежнего топ-менеджмента». «Задержание Алексея Копейкина — это один из шагов в рамках процесса перестройки компании и избавления ее от кадров с сомнительной репутацией», — заключили в пресс-службе.

«Техносерв» подтвердил РБК обыски в офисах компании, а также задержание Алексея Копейкина, директора департамента по работе с государственными структурами, днем 11 июля. В компании также утверждали, что причиной следственных действий стала работы бывшей команды управленцев.

Информация о следственных действиях в IT-компании появились вместе с сообщениями о задержании замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова по подозрению в даче взятки. Источник газеты «Ведомости» сообщил, что дело связано с контрактами прошлых лет на поставку оборудования.



Группа ВТБ приобрела 40% в «Техносерве» в июне 2018 года. До этого владельцем был бизнесмен и банкир Алексей Ананьев. До декабря 2017 года он был совладельцем «Техносерва» на паритетной основе с братом Дмитрием, но после санации Промсвязьбанка, бенефициарами которого были братья, бизнес был разделен.