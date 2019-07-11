Министр финансов США Стивен Мнучин в последние несколько дней призывал американские компании искать пути для продолжения сотрудничества с китайской телекоммуникационной корпорацией Huawei. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.



По данным издания, соответствующие предложения от Мнучина начали поступать после решения президента США Дональда Трампа смягчить ограничения на деятельность китайской компании. Так, The Wall Street Journal подчеркивает, что Мнучин якобы призвал американских поставщиков Huawei добиваться получения лицензий, которые позволили бы им продолжать продажи своей продукции китайской корпорации. По мнению издания, такой подход со стороны главы Минфина отражает то, насколько серьезно американская администрация настроена на налаживание отношений с Пекином.

Во вторник США и Китай возобновили консультации по урегулированию торгового спора. Американские представитель на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин обсудили эту проблему с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ и министром коммерции Чжун Шанем. Решение о возобновлении торговых переговоров было достигнуто на встрече Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке, который прошел 28—29 июня. Американский лидер пообещал не вводить новые тарифы на китайские товары, а также смягчить ограничения на деятельность компании Huawei. В ответ китайская сторона выразила готовность наращивать объемы закупок американской сельскохозяйственной продукции.

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 11-й раунд таких консультаций прошел в первой половине мая в американской столице, однако после этого они зашли в тупик. 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму 200 млрд долларов, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство КНР ввело ответные меры в отношении более 5 тыс. товарных позиций США на сумму 60 млрд долларов.