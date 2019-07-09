Газпромбанк с 11 июля добавил в свою линейку продуктов кредитную «Умную карту», которая предполагает автоматический расчет кешбэка по самым большим тратам клиента, сообщили Банки.ру в кредитной организации.

Начисление вознаграждения будет производиться в той категории, в которой у держателя карты были наибольшие расходы в течение месяца.



Максимальная ставка вознаграждения — 10% в лучшей категории. Всего Газпромбанк предлагает вознаграждение за девять категорий: «АЗС или парковки», «Кафе и рестораны», «Детские товары», «Дом и техника», «Одежда и обувь», «Салоны красоты», «Медицина», «Кино и развлечения», «Спортивные товары».

При оформлении «Умной карты» без подтверждения дохода сумма кредитного лимита составляет до 150 тыс. рублей. Для зарплатных клиентов размер ссуды может быть расширен до 600 тыс. Льготный период — до двух месяцев, ставка по кредиту начинается от 25,9% годовых. Обслуживание карты — бесплатное, если клиент переводит в Газпромбанк зарплату, в остальных случаях — 199 рублей в месяц.

Ранее Газпромбанк добавил в свою линейку дебетовую «Умную карту» с аналогичным механизмом начисления кешбэка.