Бывший президент Роспромбанка Сергей Салогубов не признал вину в растрате более 737 млн рублей кредитной организации, передает корреспондент РАПСИ из зала Пресненского суда города Москвы.

«Вину не признаю», — сказал подсудимый, отвечая на вопрос судьи.

Сергей Салогубову инкриминируется растрата имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения. Уголовное дело насчитывает больше 70 томов, а свидетелей по делу планируется допросить более 100 человек.

По версии следствия, в 2016 году Салогубов, зная о предстоящем отзыве лицензии у кредитной организации, вместе с иными лицами объединился в организованную группу с целью хищения имущества, вверенного президенту банка. Для реализации преступного умысла в период с августа по сентябрь 2016 года соучастники заключали фиктивные договоры уступки прав требований (цессии), купли-продажи имущества и соглашения об отступном. Таким образом, было растрачено имущество банка общей стоимостью более 737 миллионов рублей.

Центральный банк РФ 13 сентября 2016 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Роспромбанка.