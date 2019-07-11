Внешний долг РФ на 1 июля 2019 года составил 482,4 млрд долларов. Такая оценка приводится на сайте Банка России.

С начала года показатель увеличился на 27,7 млрд долларов, или 6,1%.



«Значимую роль сыграло приобретение нерезидентами суверенных ценных бумаг, номинированных как в российских рублях, так и в иностранных валютах, и увеличение задолженности по начисленным, но не выплаченным дивидендам, носящее сезонный характер», — поясняют в Центробанке.