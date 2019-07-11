Диапазон тарифов в Системе быстрых платежей (СБП) для c2b-платежей (переводов от физических лиц в адрес юридических), которые предполагают оплату товаров и услуг при помощи QR-кода, будет объявлен в ближайшее время, сообщили в пресс-службе ЦБ.

«В настоящий момент тарифная модель для c2b-переводов в СБП обсуждается со всеми заинтересованными сторонами: банками, торговыми ассоциациями, ФАС и др. Мы планируем озвучить обсуждаемый диапазон тарифов в ближайшее время», — сказали в пресс-службе регулятора.

При этом в ЦБ отметили, что тарифы в СБП должны быть выгодными как для участников рынка, так и для потребителей.

В сентябре 2019 года в Системе быстрых платежей планируется запустить оплату товаров по QR-коду в магазинах.

Ранее сообщалось, что крупные банки добиваются увеличения минимальной комиссии в СБП при расчетах с юридическими лицами с предложенных ЦБ 0,4% до 1%.