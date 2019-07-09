В Москве бывшая сотрудница банка осуждена за совершение растраты в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Останкинский районный суд Москвы вынес приговор в отношении 41-летней жительницы столицы Ирины Шавриной. Она осуждена за совершение двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ: речь идет о растрате в особо крупном размере в составе организованной группы с использованием служебного положения.

В суде установлено, что Шаврина, являясь исполняющей обязанности председателя правления одного из коммерческих банков, вошла в состав организованной группы и вступила в преступный сговор с неустановленными сообщниками (их уголовное дело выделено в отдельное производство), направленный на хищение денежных средств кредитной организации.

В октябре 2015 года фигурантка совершила покупку облигаций на общую сумму более 2,7 млрд рублей. Бумаги были переведены на компании, подконтрольные ее сообщникам. В результате банк лишился возможности владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими ему облигациями федерального займа, а соучастники хищения распорядились ими по своему усмотрению, причинив кредитной организации ущерб в особо крупном размере, заключают правоохранители.

Кроме того, Шаврина совершила покупку облигаций по фиктивному договору купли-продажи ценных бумаг, заключенному по недействительным документам на имя другого лица, на общую сумму более 600 млн рублей. Впоследствии один из участников организованной группы, представившись чужим именем и предъявив паспорт гражданина РФ на имя покупателя акций, с которым имел визуальное сходство, получил в кассе банка наличные денежные средства в сумме более 600 млн рублей. «Деньгами соучастники распорядились по своему усмотрению, чем причинили кредитной организации ущерб в особо крупном размере», — подчеркивается в релизе Генпрокуратуры.

Преступная деятельность Шавриной была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Суд приговорил Шаврину к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденная, находившаяся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, была взята под стражу в зале суда.

Судом также удовлетворен в полном объеме гражданский иск представителя потерпевшего на сумму более 3,3 млрд рублей, указано в сообщении Генпрокуратуры.

Там уточняется, что приговор в законную силу пока не вступил.



Название банка, в котором работала осужденная, в релизе не приводится. Как следует из данных, публиковавшихся ранее, и последних сообщений СМИ, речь идет о банке «Еврокоммерц». Напомним, что его лицензия была отозвана еще в 2015 году.