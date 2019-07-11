Напомним, что проект по доставке карт, оформленных клиентами дистанционно, был запущен чуть больше года назад. Всего за шесть месяцев развития проекта банк «Восточный» вышел на следующий показатель – клиентам ежемесячно доставлялось около 10 000 карт. Сегодня это около 20 000 карт в месяц.

Наиболее популярны такие доставки у клиентов банка «Восточный» из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска и Екатеринбурга, а всего к проекту на данный момент подключены более 250 городов России. Доставки карт, оформленных дистанционно, осуществляются даже в населенных пунктах, где нет офисов банка – доля таких карт в проекте 10%.

Благодаря технологии по доставке банковских продуктов с помощью мобильных агентов оформить карту банка «Восточный» можно всего за 12 минут – этого достаточно, чтобы заполнить анкету по телефону вместе со специалистом Контактного центра. А чтобы получить на руки новенькую карту достаточно суток – свыше 70% карт доставляется в день заведения заявки. Карту клиенту доставят туда, куда ему угодно – домой, на дачу, в офис и пр., и тогда, когда ему комфортно – время доставки (период с 7.00 до 22.00) также выбирает будущий владелец карты. При этом услуга клиенту банка «Восточный» предоставляется совершенно бесплатно.

«Восточный», строя технологичный и легкий банк, развивает все известные каналы коммуникаций с клиентами. Сегодня банк «Восточный» стремится быть ближе к клиентам и делает это во всех сферах – работая с ними лицом к лицу в банковских офисах, общаясь по телефону в Контактном центре, предлагая удобные сервисы в онлайн-банкинге. Доставка и выездное оформление карт банка – еще один шаг навстречу клиенту» – комментирует Нино Кодуа, операционный директор банка «Восточный».

Данная модель применяется «Восточным», в первую очередь, для доставки неименных карт, позволяя дооформить и выдать уже предварительно одобренную банком кредитную карту во время 15-минутной встречи с клиентом. Получить карту просто – клиенту «Восточного» достаточно позвонить на горячую линию банка по номеру: 8 800 100 7 100 и по телефону оформить заявку на выдачу карты, указав в качестве способа получения – «доставка агентом». После этого агент банка созванивается с клиентом и уточняет удобное для него место и время встречи для дальнейшего оформления и выдачи карты. После подписания одного документа (договора) доставленная карта может быть незамедлительно активирована клиентом посредством звонка в Контактный центр.

Неименная кредитная карта уже привязана к счету, поэтому использовать ее можно сразу после получения. К ней можно подключить интернет- и мобильный банки и совершать любые переводы, оплачивать покупки онлайн и пр. Владелец карты может не только снимать наличные в банкоматах, но и расплачиваться в магазинах, ресторанах, а также пользоваться ею за границей. Кредитная карта банка «Восточный» выпускается сроком на 5 лет. В любой момент клиент может обратиться в отделение и перевыпустить карту - также моментально на неименном пластике,- либо заказать именную карту, которую доставят в удобное время и место.

На старте проекта мобильные агенты банка «Восточный» доставляли только кредитные карты, с начала 2019 года они доставляют и дебетовые карты по желанию клиента.

В основе инновационной схемы продаж лежит мобильное приложение агента банка «Восточный» для платформ IOS или Android, доступное для скачивания в магазинах приложений. Специальный личный кабинет агента дает возможность подгрузить дополнительные документы, сформировать отчетность, а также открывает доступ к службе поддержки банка. Технология предусматривает обмен информацией с сервером банка по безопасным каналам. В нее встроены разнообразные элементы риск-менеджмента и скоринга, в том числе определение геолокации, сравнительный анализ фотографии заявителя с терминала и доступных серверу прочих фотографий, в том числе с документов, система контроля за действиями мобильных агентов. С начала года предусмотрена возможность использования биометрических данных клиентов.