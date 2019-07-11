Банк «Восточный» масштабирует технологию по доставке карт с помощью мобильных агентов по всей сети во всех городах присутствия.
Напомним, что проект по доставке карт, оформленных клиентами дистанционно, был запущен чуть больше года назад. Всего за шесть месяцев развития проекта банк «Восточный» вышел на следующий показатель – клиентам ежемесячно доставлялось около 10 000 карт. Сегодня это около 20 000 карт в месяц.
Наиболее популярны такие доставки у клиентов банка «Восточный» из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска и Екатеринбурга, а всего к проекту на данный момент подключены более 250 городов России. Доставки карт, оформленных дистанционно, осуществляются даже в населенных пунктах, где нет офисов банка – доля таких карт в проекте 10%.
Благодаря технологии по доставке банковских продуктов с помощью мобильных агентов оформить карту банка «Восточный» можно всего за 12 минут – этого достаточно, чтобы заполнить анкету по телефону вместе со специалистом Контактного центра. А чтобы получить на руки новенькую карту достаточно суток – свыше 70% карт доставляется в день заведения заявки. Карту клиенту доставят туда, куда ему угодно – домой, на дачу, в офис и пр., и тогда, когда ему комфортно – время доставки (период с 7.00 до 22.00) также выбирает будущий владелец карты. При этом услуга клиенту банка «Восточный» предоставляется совершенно бесплатно.
«Восточный», строя технологичный и легкий банк, развивает все известные каналы коммуникаций с клиентами. Сегодня банк «Восточный» стремится быть ближе к клиентам и делает это во всех сферах – работая с ними лицом к лицу в банковских офисах, общаясь по телефону в Контактном центре, предлагая удобные сервисы в онлайн-банкинге. Доставка и выездное оформление карт банка – еще один шаг навстречу клиенту» – комментирует Нино Кодуа, операционный директор банка «Восточный».
Данная модель применяется «Восточным», в первую очередь, для доставки неименных карт, позволяя дооформить и выдать уже предварительно одобренную банком кредитную карту во время 15-минутной встречи с клиентом. Получить карту просто – клиенту «Восточного» достаточно позвонить на горячую линию банка по номеру: 8 800 100 7 100 и по телефону оформить заявку на выдачу карты, указав в качестве способа получения – «доставка агентом». После этого агент банка созванивается с клиентом и уточняет удобное для него место и время встречи для дальнейшего оформления и выдачи карты. После подписания одного документа (договора) доставленная карта может быть незамедлительно активирована клиентом посредством звонка в Контактный центр.
Неименная кредитная карта уже привязана к счету, поэтому использовать ее можно сразу после получения. К ней можно подключить интернет- и мобильный банки и совершать любые переводы, оплачивать покупки онлайн и пр. Владелец карты может не только снимать наличные в банкоматах, но и расплачиваться в магазинах, ресторанах, а также пользоваться ею за границей. Кредитная карта банка «Восточный» выпускается сроком на 5 лет. В любой момент клиент может обратиться в отделение и перевыпустить карту - также моментально на неименном пластике,- либо заказать именную карту, которую доставят в удобное время и место.
На старте проекта мобильные агенты банка «Восточный» доставляли только кредитные карты, с начала 2019 года они доставляют и дебетовые карты по желанию клиента.
В основе инновационной схемы продаж лежит мобильное приложение агента банка «Восточный» для платформ IOS или Android, доступное для скачивания в магазинах приложений. Специальный личный кабинет агента дает возможность подгрузить дополнительные документы, сформировать отчетность, а также открывает доступ к службе поддержки банка. Технология предусматривает обмен информацией с сервером банка по безопасным каналам. В нее встроены разнообразные элементы риск-менеджмента и скоринга, в том числе определение геолокации, сравнительный анализ фотографии заявителя с терминала и доступных серверу прочих фотографий, в том числе с документов, система контроля за действиями мобильных агентов. С начала года предусмотрена возможность использования биометрических данных клиентов.
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