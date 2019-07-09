Автодилеры предлагают установить максимальную сумму эквайринга при покупке машин на уровне 1–1,5 тыс. рублей, говорится в письме главы Российской ассоциации автодилеров (РОАД) Олега Мосеева от 5 июля главе ЦБ Эльвире Набиуллиной и вице-президенту Ассоциации банков России (АБР) Алексею Волуйкову. Об этом сообщают «Известия» .

Сейчас, по данным дилеров, тарифы за эквайринг составляют 1–2% при маржинальности в 0,5% при продаже новых автомобилей среднего ценового сегмента. При этом подавляющая часть физлиц предпочитает платить за покупку автомобиля именно наличными, чтобы избежать комиссий, так как ритейлеры нередко перекладывают их на покупателей. По итогам 2018 года 65% средств за новые авто дилеры получили именно наличными деньгами, сообщается в документе. Таким образом, из общей выручки автодилеров в размере 2,5 трлн рублей на платежи наличными пришлось 1,6 трлн, следует из письма главы РОАД .

В пресс-службе ЦБ заявили «Известиям», что обращение автодилеров будет рассмотрено. Вице-президент АБР Алексей Войлуков сказал, что в целом поддерживает предложение РОАД, но потолок ставок эквайринга необходимо обсуждать дополнительно. По его словам, уровень в 1–1,5 тыс. рублей может «не вписаться в бизнес-модели платежных систем».

Средний чек в авторитейле значительно выше, чем при покупке продуктов или бытовой техники, сказал «Известиям» исполнительный директор системы электронных платежей «Киберплат» Владимир Кузнецов. При этом, по словам эксперта, дилеру выгоднее заключить договор об инкассации, заплатив за это 0,15-0,2%, чем оплачивать услуги эквайринга в размере 1–1,3%.

По словам аналитика «Финама» Алексея Коренева, некоторые дилеры могут намеренно вводить комиссии при оплате картой в 3–5%, что является практически запретительным уровнем. Таким образом, при средней цене нового автомобиля в 1,5 млн рублей (согласно оценке «Автостата» на начало 2019 года), для расчета картой покупателю придется заплатить «сверху» от 45,6 тыс. до 76 тыс. рублей.

Опрошенные «Известиями» авторитейлеры подтвердили, что большинство клиентов предпочитают при покупке авто платить наличными. Сами продавцы выходят из ситуации по-разному: одни берут на себя комиссии по эквайрингу, другие перекладывают их на клиентов.

Вопрос снижения комиссий за эквайринг обсуждается с конца прошлого года, но обсуждение затормозилось, так как банки, ритейл и платежные системы никак не придут к общему знаменателю, сообщил «Известиям» глава Ассоциации компаний оптовой и розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков. По его словам, платежные системы имеют более компромиссную позицию и признают наличие проблем, в то время как банки сложностей не видят.