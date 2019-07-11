Официально о назначении может быть объявлено в конце августа.
Членом правления банка «Уралсиб» станет выходец из Райффайзенбанка Андрей Морозов, стало известно порталу Банки.ру.
В настоящий момент Морозов занимает должность советника предправления. В случае согласования его кандидатуры с ЦБ и набсоветом банка он будет включен в состав правления «Уралсиба» и займет должность зампреда правления.
Официально о назначении может быть объявлено в конце августа.
Перед новым топ-менеджером будут поставлены задачи по развитию розничного бизнеса как одного из стратегических направлений для банка.
В Райффайзенбанке Андрей Морозов занимал должность управляющего директора управления кредитных продаж.
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