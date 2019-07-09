В России планируют официально разрешить продажу ювелирных изделий с драгоценными камнями через Интернет, сообщают «Известия» . Проект постановления правительства об этом разместил Минфин для общественного обсуждения.

Проект постановления, которое подготовил Минфин, устранит существующие коллизии для продажи ювелирных изделий онлайн. В документе отмечается, что поправки вносятся в постановление «Об утверждении правил продажи товаров дистанционным способом», которые будут однозначно трактовать возможность реализовывать драгоценности через Интернет.

Сегодня в России, несмотря на действующие ограничения, десятки интернет-магазинов все-таки продают ювелирную продукцию. Проблема сложилась из-за коллизий в законодательстве, рассказал «Известиям» генеральный директор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин. Так, еще в 1992 году вышел указ президента, который установил перечень продукции, запрещенной для свободного оборота. В него вошли драгоценные металлы и камни, а также изделия из них. В 2007 году, вышло постановление правительства о регулировании дистанционной продажи товаров, которое в том числе накладывало ограничения на продажу продукции из списка 1992 года. Как пояснил Уткин, согласно Гражданскому кодексу, ограничения на оборот каких-либо товаров могут быть установлены только законом. Но его в России нет, а есть только запрет на оборот драгоценных металлов и камней, то есть сырья.

В пресс-службе Роскомнадзора «Известиям» рассказали, что на сегодняшний день заблокированы пять сайтов интернет-магазинов, которые осуществляли дистанционную продажу ювелирных изделий. Профессиональные предпринимательские сообщества и организации неоднократно обращались в Минфин с просьбой исключить из перечня запрещенных к продаже в интернете товаров ювелирные изделия из драгоценных металлов или камней, уточнили в пресс-службе ведомства.

По словам главы Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова, официально в России можно торговать ювелирной продукцией через Интернет, но многие компании не рискуют это делать именно из-за разночтений в законодательстве и неоднозначно прописанных в нем норм. Несмотря на то что есть и разъяснения Пробирной палаты, и решения Верховного суда, грамотно толковать нормы законодательства в этом плане могут только юристы высокого класса, но содержать такого специалиста может позволить себе не любая компания, добавил Соколов.