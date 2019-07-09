Временный управляющий микрофинансовой организацией (МФО) «Домашние деньги» просит Арбитражный суд Москвы арестовать находящиеся и поступающие денежные средства на расчетных счетах организации, говорится в определении суда.

Управляющий Михаил Чернышев обжаловал в апелляции определение столичного арбитража от 10 июня, когда ему было отказано в ходатайстве.

По мнению управляющего, арест денежных средств предотвратит причинение значительного ущерба и нарушение прав и законных интересов кредиторов МФО, исключив возможность затруднения или прекращения сопровождения процедуры банкротства должника из-за отсутствия у него средств, достаточных для финансирования настоящей процедуры.

Ходатайство управляющего не содержит достаточных доказательств того, что непринятие заявленных обеспечительных мер нарушит права и законные интересы конкурсных кредиторов, посчитал арбитраж. Также суд отметил, что управляющим не доказан факт принятия руководством должника действий по отчуждению и сокрытию денежных средств, находящихся на расчетных счетах микрофинансовой организации.

Апелляционную жалобу Чернышева суд рассмотрит 14 августа.

Кузьминский суд Москвы 5 июля арестовал руководителя микрофинансовой организации Бернштама, ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере.