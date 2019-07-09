По текущему курсу сумма арестованных средств составляет около 8,7 млрд рублей.
Басманный суд Москвы наложил арест на 121,7 млн евро, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщила в среду пресс-секретарь суда Юнона Царева.
«4 июля Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов о наложении ареста на денежные средства обвиняемого Абызова Михаила Анатольевича в сумме 121,7 миллиона евро, находящиеся на счетах в банке», — сказала представитель суда.
Царева отметила, что данное постановление пока не обжаловано. По текущему курсу сумма арестованных средств составляет около 8,7 млрд рублей.
1 апреля Басманный суд арестовал денежные средства Абызова в размере более 437 млн рублей, находящиеся на расчетных счетах, 2 апреля — два земельных участка и два жилых дома, расположенных в Московской области, три квартиры и четыре комнаты, а также машино-место в Москве. 16 июня Преображенский суд Москвы наложил арест на 1,667 тыс. обыкновенных акций АО «Промышленные технологии», стоимость которых следствие оценивает в 160 тыс. рублей. По мнению следствия, арест имущества необходим для обеспечения выплаты компенсации потерпевшим и штрафа государству в случае вынесения Абызову обвинительного приговора.
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