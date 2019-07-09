В самом банке «Металлург» утверждают, что никаких инцидентов в его офисах не происходило, а деньги банка или его клиентов не похищались.
В Москве из офиса на улице Ивана Бабушкина, 16а 10 июня было похищено около 140 млн рублей, сообщает «Коммерсант». По этому адресу располагается небольшой коммерческий банк «Металлург». Источники издания отмечают, что деньги принадлежали работающим в торговом комплексе «Садовод» бизнесменам из КНР, которые рассчитывали обменять их на 2,5 млн долларов.
После разбоя, расследование которого закончилось массовыми арестами сотрудников управлений «К», «А» и «В» ФСБ, исчез Борис Караматов, занимавшийся обменными операциями и арендовавший офис по тому же адресу. Знакомые бизнесмена утверждают, что незадолго до исчезновения он интересовался у них, кто именно может расследовать преступления, связанные с незаконным обналичиванием и выводом средств за границу.
Точно не зная, знакомые посоветовали ему написать заявление в ближайший отдел полиции, но от такого предложения Караматов отказался, опасаясь, по его словам, какой-нибудь провокации. «Доживем до понедельника, тогда и будет известно», — уклончиво ответил он одному из своих друзей, который 7 июня поинтересовался, обращался ли тот в полицию.
Во вторник, 11 июня, знакомые начали звонить Борису Караматову, но телефоны абонента оказались отключены. Спустя неделю, безуспешно пытаясь дозвониться в Россию до своего родственника, к поискам через знакомых подключились сын и брат Караматова, проживающие в Вашингтоне. В мессенджере WhatsApp было видно, что Караматов последний раз был в сети 10 июня в 12 часов дня, а это совпало с разбойным нападением, в котором обвиняются офицеры ФСБ.
Борис Караматов, возглавлявший компанию «Евразия», проходил обвиняемым сначала в убийстве бизнесмена в 2014 году, а потом в хищении его многомиллиардных активов. Караматова, который активно сотрудничал со следствием, перевели из СИЗО под домашний арест, а потом и вовсе освободили под подписку о невыезде. Предполагалось, что в этом году его уголовное дело поступит в суд для рассмотрения по существу.
В самом банке «Металлург» утверждают, что никаких инцидентов в его офисах не происходило, а деньги банка или его клиентов не похищались.
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