В Москве из офиса на улице Ивана Бабушкина, 16а 10 июня было похищено около 140 млн рублей, сообщает «Коммерсант» . По этому адресу располагается небольшой коммерческий банк «Металлург». Источники издания отмечают, что деньги принадлежали работающим в торговом комплексе «Садовод» бизнесменам из КНР, которые рассчитывали обменять их на 2,5 млн долларов.

После разбоя, расследование которого закончилось массовыми арестами сотрудников управлений «К», «А» и «В» ФСБ, исчез Борис Караматов, занимавшийся обменными операциями и арендовавший офис по тому же адресу. Знакомые бизнесмена утверждают, что незадолго до исчезновения он интересовался у них, кто именно может расследовать преступления, связанные с незаконным обналичиванием и выводом средств за границу.

Точно не зная, знакомые посоветовали ему написать заявление в ближайший отдел полиции, но от такого предложения Караматов отказался, опасаясь, по его словам, какой-нибудь провокации. «Доживем до понедельника, тогда и будет известно», — уклончиво ответил он одному из своих друзей, который 7 июня поинтересовался, обращался ли тот в полицию.

Во вторник, 11 июня, знакомые начали звонить Борису Караматову, но телефоны абонента оказались отключены. Спустя неделю, безуспешно пытаясь дозвониться в Россию до своего родственника, к поискам через знакомых подключились сын и брат Караматова, проживающие в Вашингтоне. В мессенджере WhatsApp было видно, что Караматов последний раз был в сети 10 июня в 12 часов дня, а это совпало с разбойным нападением, в котором обвиняются офицеры ФСБ.

Борис Караматов, возглавлявший компанию «Евразия», проходил обвиняемым сначала в убийстве бизнесмена в 2014 году, а потом в хищении его многомиллиардных активов. Караматова, который активно сотрудничал со следствием, перевели из СИЗО под домашний арест, а потом и вовсе освободили под подписку о невыезде. Предполагалось, что в этом году его уголовное дело поступит в суд для рассмотрения по существу.

В самом банке «Металлург» утверждают, что никаких инцидентов в его офисах не происходило, а деньги банка или его клиентов не похищались.